Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 4, Man United vs Tottenham, Liverpool, Man City, Chelsea 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 4 akan dipanaskan salah satunya laga Manchester United vs Tottenham Hotspur dan Aston Villa vs Liverpool via Live Streaming Mola TV, sedangkan Leeds United vs Manchester City dan Wolves vs Fulham Siaran Langsung Net TV.

Sementara siaran langsung Liga Inggris di Live Streaming NET TV akan menyajikan laga Leeds United vs Manchester City dan Wolves vs Fulham. Laga Chelsea vs Crystal Palace dan Aston Villa vs Liverpool via Live Streaming TV Online Mola TV.

Sedangkan big match pekan 4 Liga Inggris antara Manchester United vs Tottenham Hotspur bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV. Laga Leeds United vs Manchester City dan Wolves vs Fulham Siaran Langsung Net TV.

Live Streaming Liga Inggris pekan 4 di Live Streaming NET TV dan Live Streaming TV Online Mola TV dibuka laga London Derby antara Chelsea vs Crystal Palace di Stamford Bridge.

• Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Arsenal di Piala Liga Inggris Malam Ini, Live Streaming Mola TV

• LIVE RCTI! Jadwal Liga Italia Mulai Malam Ini, Juventus vs Napoli, Inter Milan & AC Milan Main

• LIVE Streaming Celta Vigo vs Barcelona di Liga Spanyol via Link Bein Sports 1, Lionel Messi Main

• LIVE Streaming Trans 7 - Jadwal MotoGP Prancis 2020, FP1 Seri 9 MotoGP 2020 Live Fox Sports 2

Selain itu ada pertandingan panas antara Manchester United yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di Old Trafford.

Sedangkan tim yang tengah bersinar Everton akan menghadapi Brighton.

Sementara itu juara bertahan Liga Inggris Liverpool akan menghadapi Aston Villa di pekan 4 ini.

Laga Aston Villa vs Liverpool digelar Senin (5/10/2020) dinihari sebagai penutup Liga Inggris pekan 4 yang disiarkan langsung melalui Live Streaming Mola TV.

Klasemen Liga Inggris Makin Menarik

Jurgen Klopp memberikan komentar cueknya soal klasemen Liga Inggris pasca kemenangan yang diraih Liverpool atas Arsenal di pekan ke-3.