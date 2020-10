SEDANG BERLANGSUNG Live TV Online Liverpool vs Arsenal Piala Liga Inggris, Live Streaming Mola TV

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Mola TV menayangkan laga Liverpool vs Arsenal di Piala Carabao atau Piala Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android www.mola.tv

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs Arsenal di Piala Carabao Cup 2020/21 ( Carabao Cup 2020 ) dapat ditonton via Live Streaming TV Online di Live Streaming MolaTV pada Jumat (2/10/2020) mulai pukul 01.45 WIB dan saat ini Sedang Berlangsung.

Untuk bisa akses Live Streaming Mola TV, Link Live StreamingTV Online www.mola.tv laga Liverpool vs Arsenal di Piala Liga Inggris ada di artikel ini.

Dua tim yang baru menelan kekalahan di liga akan saling jumpa di babak 16 besar Carabao Cup 2020 atau Piala Liga Inggris. Live Streaming Liverpool vs Arsenal disiarkan langsung Live Streaming MolaTV dari Etihad Stadium.

• SESAAT LAGI Live Streaming Liverpool vs Arsenal Piala Liga Inggris, TV Online Mola TV

• SESAAT LAGI Link TV Online Rio Ave vs AC Milan Kualifikasi Piala Eropa via AC Milan Official App

Prediksi Skor

Arsenal dalam tiga hari akan bersua dengan tim yang sama di ajang yang berbeda.

Tepat sekali, sebelum ajang Carabao Cup, Arsenal telah bersua dengan Liverpool di Liga Inggris.

Dan hasilnya sayang sekali, Meriam London takluk di Anfield Stadium dengan skor 3-1.

Tentu catatan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi mental Liverpool untuk tampil lebih percaya diri ketika menjamu Arsenal.

Sebaliknya, Meriam London akan dibayangi kecemasan akibat kekalahan sebelumnya di tempat yang sama.