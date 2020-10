Chelsea vs Crystal Palace Liga Inggris Live Mola TV : Pembuktian Timo Werner dan Kai Havertz

Striker Chelsea asal Jerman Timo Werner (kanan ke-2) merayakan bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol pembuka pertandingan sepak bola persahabatan pramusim antara Brighton dan Hove Albion dan Chelsea di American Express Community Stadium di Brighton, Inggris selatan pada 29 Agustus 2020. The Game adalah acara 'percontohan' di mana sejumlah kecil penggemar akan hadir dalam jarak sosial. Tujuannya adalah membawa penggemar kembali ke stadion di Liga Premier pada bulan Oktober

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 4 akan dibuka Chelsea vs Crystal Palace yang bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV Sabtu (3/10/2020) malam ini.

Tak masuk agenda siaran Liga Inggris di NET TV, Live Streaming Chelsea vs Crystal Palace bisa disaksikan melalui TV Online Mola TV mulai pukul 18.30 WIB.

Live Streaming Chelsea vs Crystal Palace di Liga Inggris besok malam dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Melansir dari Mola.TV, Chelsea berambisi kembali ke jalur kemenangan usai meraih hasil kurang maksimal di dua pekan terakhir.

• Jadwal Liga Inggris Siaran di NET TV ada Leeds vs City! MU vs Spurs, Liverpool, Chelsea Live Mola

• Jadwal Liga Italia Siaran Live RCTI Lazio vs Inter & Juve vs Napoli, AC Milan vs Spazia di Bein 2

• Jadwal Liga Spanyol Pekan 5 Live Bein: Barcelona vs Sevilla, Levante vs Madrid, Klasemen Makin Ketat

Kesempatan hadir di matchday keempat kala The Blues menjamu Crystal Palace di Stamford Bridge.

Sorotan masih akan mengarah pada sejumlah rekrutan baru tuan rumah.

Nama-nama semisal Timo Werner dan Kai Havertz sejauh ini belum memberikan kontribusi maksimal di liga.

Pada laga kontra West Brom, misalnya, penggawa musim lalu seperti Tammy Abraham dan Mason Mount yang justru mampu tampil sebagai penyelamat.

Di sisi lain, Palace bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

The Eagles sudah membuktikan diri mampu menang di markas tim tangguh kala mencukur Manchester United di Old Trafford (19/9).