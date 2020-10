Inilah Pria Tampan Sandaran Lisa BLACKPINK di Video Lovesick Girls, Ditonton Lebih 35 Juta Kali

BANJARMASINPOST.CO.ID - BLACKPINK resmi merilis video musik terbaru mereka, Lovesick Girls, Jumat (2/10/2020). Baru sembilan jam dirilis, video musik ini telah ditonton lebih dari 35 juta kali.

Berbeda dengan video musik mereka sebelumnya yang booming, Ice Cream dan How You Like That, dalam video musik kali ini, Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa BLACKPINK tampil sangat berbeda.

Mereka menyuguhkan kualitas akting yang sangat mumpuni.

Tak heran jika pujian para fans membanjir menyambut video musik Lovesick Girls ini.

Selain kualitas akting para member BLACKPINK, dirilisnya video musik ini sempat membikin fans menjerit baper.

Sebab untuk pertama kalinya, salah satu member, Lisa BLACKPINK akhirnya mendapat kesempatan satu frame dengan seorang pria dalam video musik.

Pose sang idol yang tampak menempel erat pada sang model pria tampan pun disorot.

Bagi penggemar artis-artis YG Entertainment, sosok pria yang muncul dalam video musik " Lovesick Girls" BLACKPINK bukanlah wajah yang asing.

Pria tersebut muncul dalam beberapa adegan video musik yang baru dirilis Jumat (2/10/2020) itu.

Menjadi tempat bersandar Lisa sekaligus pria yang diajak bermain gitar dengan Rose, pria berambut gondrong tersebut adalah Loren.