Momen Gading Marten Nginap di Rumah Gisella Anastasia, Ayah Gempi Rencanakan Liburan Bareng Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu, Gading Marten menginap di tempat Gisella Anastasia dan merencanakan liburan bersama sang putri, Gempita Nora Marten atau Gempi.

Komitmen untuk membesarkan Gempita bersama-sama meski Gading Marten dan Gisella Anastasia telah berpisah tetap dipegang teguh oleh mantan pasangan itu.

Gading Marten dan Gisella Anastasia tetap menjaga hubungan baik mereka demi Gempi. Tak jarang keduanya kerap terlihat berkumpul bersama bahkan beberapa kali Gading menginap di kediaman sang mantan.

Seperti yang terekam lewat video di kanal Youtube Gisella Anastasia, yang tayang Kamis (1/10/2020) kemarin.

• Anak Lydia Kandou Ancam Pembuang Bayi di Sanur Bali, Nana Mirdad Syok Lihat Insiden Saat Lari Pagi

• Perlakuan Ruben Onsu Demi Buktikan Rasa Sayang Pada Betrand Peto, Suami Sarwendah Rela ke Dapur

Gading Marten dan putrinya terlihat ngevlog bareng di ruang tamu.

"Hai Guys, welcome to new episode, ada papa nih," ujar Gempi membuka video itu lalu menyorot Gading Marten dengan kamera.

"Oh jadi kamu udah punya kamera sendiri ya sekarang," tanya Gading ke anaknya.

Gempi lantas mengiyakan pertanyaan ayahnya itu.

"Yeyy papa sekarang nginap," kata Gading lagi.

Keduanya pun mulai berbicara rencana liburan di akhir September kemarin.