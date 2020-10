Gegara Gaya Duduk Mikhayla, Foto Keluarga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie di Pinggir Laut Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga artis Nia Ramadhani dan pengusaha Ardi Bakrie selalu jadi perhatian netizen.

Bahkan, anak-anak mereka yang merupakan cucu Aburizal Bakrie tak kalah jadi sorotan.

Diketahui, selama ini Nia memang kerap membagikan berbagai kegiatan harian dirinya.

Beragam kegiatan dipublikannya melalui akun media sosialnya, terutama dengan keluarganya.

• Nasib Anak Nassar KDI dan Muzdalifah Kini, Falhan Abssar Ternyata Diperlakukan Fadel Islami Begini

• Permintaan Nikita Mirzani pada Alshad Ahmad untuk Buktikan Masih Perjaka, Nyai: Semacam Jupe

Nah, baru-baru ini, Nia memamerkan momen liburan bersama suami dan anak sulungnya saat berada di pinggir lautan.

Sayangnya, foto yang dipostingnya justru membuat Nia Ramadhani mendapat peringatan dari warganet.

Ini terkait dengan gaya duduk anaknya, Mikhayla Zalindra Bakrie .

Netizen mengingatkan soal bahaya pedofil lantaran gaya duduk Mikhayla itu.

Unggahan Nia Ramadhani itu pada akun instagramnya @ramadhaniabakrie Sabtu (3/10/2020).

"Life is 10 percent what happens to you and 90 percent how you respond to it MORNING EVERYONE!" tulis Nia dalam unggahannya.