Link Live Streaming RCTI Udinese vs AS Roma di TV Online Beinsports Liga Italia, Misi Serigala Roma

Laga AS Roma pada 16 besar Liga Europa.Live Streaming RCTI Udinese vs AS Roma di Liga Italia pada Minggu (4/10/2020) pukul 01.30 WIB.Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI Udinese vs AS Roma di Liga Italia pada Minggu (4/10/2020) pukul 01.30 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari laman RCTI Plus.

Link Live Streaming Udinese vs AS Roma di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com.

Live Streaming Udinese vs AS Roma juga dapat ditonton di vidio.com Premier (berbayar).

AS Roma saat ini belum merasakan kemenangan dari dua pertandingan yang telah dilakoni.

Roma kalah WO (0-3) dari Hellas Verona pada pekan perdana karena menurunkan pemain ilegal.

Sementara, pada giornata kedua, pasukan Serigala Ibu Kota ditahan imbang Juventus 2-2 di Olimpico.

Dua hasil minor itu membuat Roma kini terjebak di peringkat ke-16 klasemen Liga Italia dengan satu poin.

Kemenangan pada laga ini sangat dibutuhkan Edin Dzeko dkk untuk mengatrol posisi mereka di tabel klasemen.

Lawan mereka nanti, Udinese tengah mengawali musim dengan buruk.

Le Zebrette - julukan Udinese - belum memiliki poin satu pun sejauh ini. Udinese kalah beruntun dalam dua laga terakhir mereka, yakni dari Hellas Verona (0-1) dan Spezia (0-2).