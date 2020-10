Alessio Romagnoli Berusaha Pulih, Live Streaming AC Milan vs Spezia di Liga Italia Beinsports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming AC Milan vs Spezia di Beinsports dalam lanjutan Liga Italia pada Minggu(4/10/2020) pukul 22.50 WIB.

Video streaming AC Milan vs Spezia di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online vidio.com dan beinsports.com, namun tidak tersedia via Siaran Langsung RCTI atau Live Streaming RCTI+.

Kabar baik datang dari kubu AC Milan jelang melawan Spezia dalam lanjutan Liga Italia di San Siro.

Kapten tim AC Milan, Alessio Romagnoli, yang cedera sejak Juli 2020 lalu, kini berangsur pulih.

Dilansir dari laman Sempre Milan, setelah menjalani latihan mandiri dalam sepekan terakhir, Alessio Romagnoli sudah mulai latihan dengan bola.

Alessio Romagnoli tampak bekerja kerjas untuk segera pulih dari cedera betis yang dialaminya.

Prediksi Alessio Romagnoli akan kembali ke dalam skuad Stefano Pioli pada akhir bulan ini tampaknya akan terwujud.

Pemain berusia 25 tahun itu terlihat sudah berlatih di lapangan Milanello, Selasa (29/9/2020), mengikuti program yang dipersonalisasi.

Bagi AC Milan sendiri, kabar tersebut merupakan angin segar bagi mereka.

Mengingat tim besutan Stefano Pioli itu saat ini sedang kondisi pincang, khususnya untuk lini pertahanan.