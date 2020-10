Leicester vs West Ham Live Streaming Liga Inggris malam ini di Mola TV, Jamie Vardy Mengancam

Jamie Vardy, Striker Leicester City.Live Streaming Liga Inggris MolaTV pada Minggu (4/10/2020).Leicester vs West Ham, tuan rumah diuntungkan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Liga Inggris MolaTV pada Minggu (4/10/2020) menyajikan laga-laga seru di antaranya Leicester vs West Ham dan Man United vs Tottenham Hotspur ( MU vs Tottenham ).

Live Streaming Liga Inggris Leicester City vs West Ham tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 22.30 Wib.

Link Live Streaming Leicester vs West Ham di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Leicester City adalah satu dari empat tim yang masih memegang rekor poin sempurna di Premier League.

Pada pertandingan terbaru, The Foxes membuat kejutan dengan menang telak 5-2 atas Manchester City di Etihad.

Leicester berpeluang memperpanjang catatan tersebut saat menjamu West Ham United di London Stadium malam ini.

Di atas kertas, tuan rumah jelas lebih diunggulkan.

Namun, bukan berarti The Hammers tidak bisa menghadirkan kejutan seperti apa yang dilakukan Jamie Vardy dkk. di Etihad pekan lalu.

West Ham juga menang besar pada pertandingan terbaru mereka di liga. Wolverhampton yang diyakini sebagai salah satu kuda hitam di Premier League, digilas 4-0 oleh anak asuh David Moyes.

Namun Leicester City dipastikan tampil tanpa Ricardo Pereira, Jonny Evans, dan Wilfred Ndidi.