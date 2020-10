LIVE TV One? Siaran Langsung Tinju Dunia Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez, Live Streaming ESPN

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Juara Kelas Ringan Sejati Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ( Lomachenko vs Lopez ) via Live Streaming ESPN. Tayang via Live Streaming TV One atau Siaran Langsung TVOne?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tinju Kelas Ringan akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Lomachenko vs Lopez dalam pertarungan penyatuan perebutan gelar juara kelas ringan, Sabtu (17/10/2020) pagi WIB via Live Streaming TV Online ESPN. Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TV One?

Kalaupun tak tayang via Live Streaming TV One atau Siaran Langsung TVOne, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas ringan antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ( Lomachenko vs Lopez ) ini disiarkan via Live Streaming ESPN pukul 20.00 waktu setempat.

Link Live Streaming Lomachenko vs Lopez bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN di artikel ini. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TV One atau Live Streaming TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

• Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Lomachenko vs Teofimo Lopez Live ESPN, Siaran Langsung TVOne?

• Prediksi Juventus vs Napoli Live Streaming RCTI Liga Italia, Ronaldo Dipuji Pirlo

• Man United vs Tottenham, Prediksi dan Head to Head Jelang Live Streaming MolaTV Liga Inggris

• Lazio vs Inter Milan Live RCTI : Mewaspadai Rekor Impresif Nerazzurri di Liga Italia Musim Ini

Vasiliy Lomachenko dari Ukraina (14-1, 10 KO) dan Teofimo Lopez dari Brooklyn (15-0, 12 KO) dijadwalkan bertemu pada 17 Oktober dalam duel utama 12 ronde ESPN yang akan ditayangkan dari The Bubble, MGM Grand di Las Vegas, Amerika Serikat.

Tak Ada Rematch

Siapa pun yang memenangkan pertarungan Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez tidak akan berutang pada lawannya.

Teofimo mengkonfirmasi selama penampilan baru-baru ini di DAZN/SiriusXM "Ak And Barak Show" bahwa tidak ada klausul rematch atau duel ulang dalam kontrak untuk pertarungan penyatuan gelar tinju Kelas Ringan mereka.

"Tidak ada klausul pertandingan ulang, dan saya tahu alasannya," kata Lopez. ’’Tapi memang seperti itu.”

Teofimo tidak menjelaskan secara rinci mengapa tidak ada klausul pertandingan ulang dalam kontrak mereka.