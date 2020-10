Man United vs Tottenham, Prediksi dan Head to Head Jelang Live Streaming MolaTV Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi dan Head to head Manchester United vs Tottenham (Man United vs Tottenham) jelang Live Streaming MolaTV Liga Inggris pekan 4 pada Minggu (4/10/2020).

Jadwal Liga Inggris antara Man United vs Tottenham (MU vs Tottenham) tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming MU vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Laga Man United vs Tottenham bakal dilangsungkan di Stadion Old Trafford.

Melansir dari Mola.TV, Manchester United akan menjadi tuan rumah saat menjamu Tottenham Hotspur pada laga pekan keempat ini.

Man United dan Tottenham sama-sama langsung mengalami kekalahan saat melakoni pertandingan pertama musim 2020/2021.

Namun, skuad besutan Ole Gunnar Solskjaer ini sudah mendulang tiga poin pertama berkat kemenangan atas Brighton & Hove Albion pekan lalu.

Sementara itu, Spurs sejauh ini telah mengoleksi empat poin dari tiga laga pembuka.

Menghadapi partai ini, Red Devils tidak memiliki masalah cedera berarti di skuad utama.

Sebaliknya, pencetak empat gol Tottenham ke gawang Southampton, Son Heung-min, dikabarkan belum bisa bermain kareena mengalami cedera otot paha.