SEDANG BERLANGSUNG Link TV Online Arsenal vs Sheffield Liga Inggris, Live Streaming Mola TV 

Dalam laga yang digelar di Stadion Emirates tersebut, Arsenal mendapat keuntungan karena Sheffield United tampil kurang maksimal di awal musim ini.

Sempat menampilkan performa mengejutkan sebagai tim promosi musim lalu, penampilan The Blades justru mengalami keterpurukan awal musim ini.

Tiga kekalahan beruntung tanpa mampu mencetak satu pun gol mewarnai langkah awal yang mengecewakan bagi tim yang dibesut Chris Wilder tersebut.

Rentetan hasil buruk yang sedang dirasakan oleh Sheffield United itu seharusnya mampu dimanfaatkan oleh Arsenal guna memetik poin penuh.

Apalagi Arsenal akan melakoni laga berat seperti melawan Manchester City dan Manchester United setelah bertemu Sheffield United.

Peluang Arsenal untuk memenangkan laga cukup besar apalagi mereka dipastikan akan bermain di kandang sendiri.