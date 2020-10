Sikap Salah Tingkah Betrand Peto Akibat Alami Perubahan Fisik, Permintaan Ruben Onsu Sampai Ditolak

The Onsu Family

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menginjak usia remaja, Betrand Peto kini rupanya sudah mulai mengalami perubahan pada fisik seperti yang normal terjadi pada anak - anak seusianya.

Perubahan pada dirinya ternyata justru membuat Betrand Peto merasa malu sampai harus menutupi bagian tubuhnya dari Ruben Onsu dan Sarwendah.

Setelah sebelumnya sempat panik lantaran muncul jerawat dan kumis pada wajahnya, kali ini Betrand Peto kembali dibuat malu - malu lantaran bagian ketiaknya sudah mulai ditumbuhi rambut - rambut halus atau bulu.

Dilansir melalui video The Diary The Onsu yang diunggah di kanal youtube Trans Tv Official, Minggu (4/10/2020), melihat tingkah anaknya menjadi tak percaya diri dengan kondisi barunya,

Ruben pun kemudian berusaha menggoda Onyo agar ia mau membuka kedua lengannya.

"Sini ayah mau lihat dong, udah tumbuh bulu ketek ya," ujar Ruben sambil menarik lengan kanan Betrand.

Tak mau menunjukkan ketiaknya, Betrand pun terus berusaha menutup kedua lengannya agar tak ditarik sang ayah.

"Enggak lah ah ayah ah tau ah, ai mau waxing kumis bunda," ujarnya sambil mengalihkan pembicaraan.

Masih merasa penasaran dengan bulu yang tubuh di ketiak anaknya, Ruben Onsu pun melakukan berbagai cara agar Betrand mau membuka tangannya.

Ia lantas mengajak Betrand dan Thalia Onsu untuk melakukan pemanasan sebelum berenang agar Onyo secara tak sadar mengangkat kedua tangannya.