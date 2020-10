Event Car Meet Up untuk Tingkatkan Kreativitas Pencinta Otomotif di Kalsel

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sebanyak 25 orang menjadi peserta Event Car Meet Up 2020 di Q Mall, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Ketua penyelenggara, Agus Cahyo, mengatakan, sebut kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas pencinta otomotif.

"Seharusnya 50 peserta. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga 25 peserta se Kalimantan Selatan," kata Agus kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (5/10/2020).

Terselenggaranya Event Car Meet Up 2020 atas kerja sama Berkah Production dan Q Mall Banjarbaru, sekaligus tempat event berlangsung, di Q Mall, Jalan A Yani Km 38,6, Kota Banjarbaru, Kalsel.

Dalam event tersebut, terdapat 30 puluh kategori kelas otomotif, The Best Car Club, The Best Airsas yaitu penilaian pada velg, per, mesin dan lainnya.

Untuk penilaian, Agus menjelaskan, terdapat perbedaan antara Car Meet Up dan Contes. Kalau Car Meet Up lebih ke point-point yang sering dilihat dan temukan di jalan. "Seperti, velg, kemudian tingkat keceperan mobilnya," katanya.

Sedangkan untuk event-event otomotif seperti ini, biasanya diselenggarakan 3 bulan sekali. Sebab, setelah event selesai para pecinta otomotif ini akan membangun kembali atau merancang kembali mobil-mobil miliknya. Hal demikian memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Setelah Event Car Meet Up 2020 ini, Agus membeberkan, ke depannya mengadakan evet contes yang spektakuler dan tentunya pertama kalinya di Kalimantan.

Rencananya, event contes tersebut diselenggarakan 13, 14 dan 15 November 2020 yang bertempat di kawasan Bandara Internasional Syamsudin Noor, Jalan Angkasa, Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dan target untuk event tersebut adalah 200 peserta. Namun, dengan pertimbangan pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan, diputuskan untuk event tersebut hanya 100 peserta.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)