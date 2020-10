Jumlah Bulu di Bagian Tubuh Sensitif Betrand Peto yang Bikin Sarwendah Penasaran, Ruben Onsu : Idih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Betrand Peto kembali menunjukkan perilaku yang tak biasa, saat ada perubahan fisik di tubuhnya telah diketahui oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.

Ya, menginjak usia remaja, Betrand Peto kini rupanya sudah mulai mengalami perubahan pada fisik seperti yang normal terjadi pada anak - anak seusianya.

Perubahan pada dirinya ternyata justru membuat Betrand Peto merasa malu sampai harus menutupi bagian tubuhnya dari Ruben Onsu dan Sarwendah.

Setelah sebelumnya sempat panik lantaran muncul jerawat dan kumis pada wajahnya, kali ini Betrand Peto kembali dibuat malu-malu lantaran ada satu bagian tubuh sensitifnya yang lain telah ditumbuhi bulu.

Malunya lagi hal itu diketahui Sarwendah dan Ruben onsu.

Ya, Bagian ketiak Betrand Peto sudah mulai ditumbuhi rambut - rambut halus atau bulu.

Nah, mengutip dari wikipedia.org, kondisi itu normal. Disebutkan, Ketiak atau dalam bahasa Latin disebut axilla adalah daerah lipatan tubuh manusia yang menghubungkan lengan atas dengan bahu.

Ketiak dikenal sebagai salah satu bagian tubuh yang sensitif saat digelitik dan sebagai salah satu bagian tubuh yang agak tersembunyi.

Dilansir melalui video The Diary The Onsu yang diunggah di kanal youtube Trans Tv Official, Minggu (4/10/2020).

Melihat tingkah anaknya menjadi tak percaya diri dengan kondisi barunya, Ruben pun kemudian berusaha menggoda Onyo agar ia mau membuka kedua lengannya.

"Sini ayah mau lihat dong, udah tumbuh bulu ketek ya," ujar Ruben sambil menarik lengan kanan Betrand.