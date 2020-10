Kabar Duka, Pengisi Suara Asli Karakter Doraemon dan Detektif Conan Tomita Kosei Meninggal Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka bagi penggemar kartun ikonik. Tomita Kosei, pengisi suara asli karakter kartun Doraemon, meninggal dunia pada usia 84 tahun.

Kosei tutup usia pada 27 September 2020 akibat stroke yang diidapnya.

Agensinya mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut.

"Tomita Kosei (usia kematian 84 tahun) meninggal dunia pada 27 September di tahun kedua Reiwa (2020) karena stroke," kata agensi.

Ia merupakan pengisi suara pertama Doraemon ketika serial animasi populer itu debut pada 1973.

Setelah itu, dia digantikan oleh rekannya, Masako Nozawa.

Pergantian itu menyebabkan kegemparan di antara penggemar Doraemon saat itu.

Bukan hanya menjadi pengisi suara Doraemon, Kosei juga merupakan pengisi suara sejumlah serial animasi populer.

Di antaranya, Astro Boy dan Detektif Conan.

Di dunia film, Kosei pernah menjadi pengisi suara untuk film Hollywood Kung Fu Panda dan While You Were Sleeping untuk penonton di Jepang.

Aktor pengisi suara ini dianugerahi Merit Award di Penghargaan Seiyu ke-3 pada 2009 di Teater UDX di Akihabara, Tokyo.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengisi Suara Asli Karakter Doraemon, Tomita Kosei Meninggal Dunia dalam Usia 84 Tahun.