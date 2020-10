Live RCTI! Jadwal Liga Italia Pekan 4 Derby Inter vs AC Milan, Crotone vs Juventus, Ini Lengkapnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 4 akan diwarnai big match Derby della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan.

Liga Italia pekan 4 yang juga masuk agenda siaran langsung TV RCTI baru akan mulai berlangsung Sabtu (17/10) mendatang karena ada jeda internaional.

Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan sendiri juga dijadwalkan berlangsung Sabtu (17/10) malam WIB mendatang di Stadion Giueseppe Meazza.

Menarik karena saat ini AC Milan tengah dalam kondisi positif dan berada di atas Inter pada Klasemen Liga Italia.

Sudah tiga pekan Liga Italia dilalui AC Milan dengan mulus, menyapu semua kemenangan dan ada di posisi 2 Klasemen Liga Italia.

Hanya selisih gol dari Atalanta yang membuat AC Milan tidak berada di puncak klasemen.

Di pekan 3, AC Milan menang telak atas tim promosi Spezia dengan skor 3-0.

Sementara Inter Milan hanya bisa bermain imbang 1-1 kala melawan Lazio dan kini ada di peringkat 4 dengan 7 poin.

Laga pembuka pertandingan pekan keempat sendiri mempertemukan Napoli vs Atalanta, sang pemuncak Klasemen Liga Italia pada Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB.

Di pekan 4 Liga Italia juga ada laga Sampdoria vs Lazio dan Crotone vs Juventus serta AS Roma vs Benevento.