Perubahan Penampilan El Rumi Jadi Sorotan, Putra Maia Estianty dan Ahmad Dhani Kembali ke London

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra kedua musisi Maia Estianty dan Ahmad Dhani, El Rumi kembali ke London, Inggris untuk melanjutkanb studinya.

Saat pamer kembali ke London, penampilan El Rumi jadi sorotan warganet.

Rupanya, El Rumi mengubah penampilannya.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia memamerkan penampilan barunya.

Putra kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini memangkas rambut panjangnya.

Tak hanya rambut, ia juga cukur kumis sehingga penampilannya terlihat lebih fresh.

"Back to London. Btw, did you guys notice my new hair? Must be!! Anyway, kalian #TeamPendek atau #TeamPanjang?" tanya kakak Dul Jaelani ini ke followersnya, Minggu (4/10/2020).

Ternyata sebagian netizen lebih suka gaya rambut gondrong El Rumi daripada pendek seperti sekarang.

Tak sedikit pula yang mengaku kecewa dan meminta adik Al Ghazali ini untuk memanjangkan rambutnya lagi.

"Pertama liat langsung fokus ke rambut. Kagetttt," komentar netizen.