Tanggapi Kondisi Zumi Zola Terkini, Sherrin Tharia Ungkap Mantan Suami Sudah Lama Idap Diabetes

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kondisi terkini Zumi Zola yang dikabarkan menderita diabetes hingga sulit melihat bikin heboh warganet.

Hal itu membuat nasib artis sekaligus politisi itu makin ngenas. Diketahui saat ini Zumi Zola masih mendekan di penjara lantaran tersandung kasus korupsi.

Namun fakta sebenarnya terkait kondisi kesehatan mantan Gubernur Jambi itu diungkap Sherrin Tharia, sang mantan istri.

Menurut Sherrin kondisi yang dialami mantan suaminya itu sudah lama terjadi.

• Penampakan Rumah Mewah Verrell Bramasta yang Terus Dikebut, Persiapan untuk Calon Istri

• Komentar Fero Walandouw Lihat Natasha Wilona dan Stefan William Balikan di Sinetron Anak Band

Sherrin Tharia pun menjelaskan kabar yang menyebut mantan suaminya tengah mengidap diabetes dan gangguan penglihatan.

Sherrin tidak membantah soal penyakit Zumi Zola, namun ia menampik mantan suaminya baru tahun ini terkena diabetes.

Dalam unggahan Insta Story Instagram-nya, Sherrin pun menyampaikan kritik dan keberatan terhadap pemberitaan sejumlah media daring atau online yang dinilainya tidak tepat.

"Menggunakan keterangan waktu 'kini' yang artinya keterangan waktu menjelaskan per-HARI INI/present," tulis Sherrin seperti dikutip Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Sebagai bukti, Sherrin menyertakan potongan artikel dari salah satu portal berita daring lain yang sebelumnya memberitakan kabar tersebut sejak 2018, ketika Zumi Zola tersandung kasus gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"But the fact is, itu terjadi tahun 2018. Sedangkan kepanikan yang terjadi di masyarakat menganggap bahwa seolah-olah berita tersebut terjadi per hari ini," tulis Sherrin.