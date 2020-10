Ciptakan Solusi Kebakaran Lahan Gambut, Mahasiswa FMIPA ULM Raih Best of The Best di IndonesiaNEXT

Ahmad Nur Ryan, mahasiswa FMIPA ULM meraih best of the best dalam gelaran IndonesiaNEXT.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada IndonesiaNEXT 2019 yang puncak acaranya atau Crowning Session digelar 12 September 2020 secara virtual melalui CloudX, MAXstream, dan YouTube Live, salah satu mahasiswa ULM meraih Best of The Best.

Mahasiswa ULM yang berhasil meraih prestasi Best Of The Best di IndonesiaNext yaitu Ahmad Nur Ryan dari FMIPA ULM.

Ryan yang meraih Best of the Best mengatakan, pada even itu ia menyampaikan sebuah inovasi berjudul Pintu Air Irigasi Otomatis Pencegah Kekeringan Lahan Gambut.

Dijelaskan Ryan, seperti diketahui kebakaran lahan di Kalimantan Selatan itu selalu terjadi setiap tahunnya.

Penyebabnya, karena musim kemarau menyebabkan lahan gambut mengalami kekeringan. Nah dengan permasalahan itu dibuatlah sebuah usulan pembuatan sistem pintu air yang akan melakukan rewetting (pembasahan) pada lahan gambut secara otomatis.

"Jadi ketika lahan gambut terindikasi kering maka pintu air terbuka, membasahi lahan, dan ketika sudah normal kemudian pintu air akan menutup kembali. Begitu cara kerjanya," jelas Ryan.

Prestasi Best of The Best Telkomsel IndonesiaNEXT 2019 bukan prestasi yang pertama diraih Ryan. Sebelumnya ia adalah Penerima Beasiswa Bank Indonesia 2019 dan Penerima Hibah Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia 2018.

IndonesiaNEXT adalah salah satu program corporate social responsibility (CSR) unggulan dari Telkomsel. Ini semacam ajang pencarian pemuda (mahasiswa dan pelajar SMK) kreatif dengan ide inovasi-inovasinya untuk Indonesia ke depan.

Crowning Session IndonesiaNEXT 2019 dihadiri 28 finalis mahasiswa yang berasal dari 4 kota penyelenggaraan inisiatif tersebut, yaitu Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Samarinda, dengan tiap kota diwakili oleh tujuh finalis terpilih. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)