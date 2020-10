Dukungan Cut Syifa Pada Ranty Maria yang Berduka, Pemeran Putri di Pupa Kehilangan Kakek Tercinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari Ranty Maria, pemeran Putri di sinetron Putri untuk Pangeran.

Lawan main Verrell Bramasta itu sedang bersedih karena kehilangan kakeknya tercinta.

Namun yang lebih menyedihkan, lantaran Ranty Maria tidak bisa mendampingi sang kakek di hari terakhirnya.

Artis yang digosipkan memiliki kedekatan lebih dengan Verrell Bramasta yang menjadi lawan mainnya di Pupa itu menyampaikan duka kehilangan sosok kakek tercinta lewat instagram pribadinya.

Tengah disibukkan oleh syuting sinetron Putri Untuk Pangeran RCTI, Ranty Maria mengaku sangat berat lantaran harus kehilangan sang kakek.

Dijelaskan Ranty Maria, ia belum sempat mengatakan salam perpisahan kepada sang kakek di detik akhir jelang peristirahatannya.

Meski begitu, Ranty Maria pun mengaku ikhlas akan ketetapan Tuhan yang menurutnya merupakan rencana terbaik.

Ia mengaku sangat bangga dan mencintai sang kakek, sebab saat ini sang kakek tak lagi harus menahan sakit.

"Opapa, it was hard for me the day God called you home cause i didn’t get the chance to say goodbye to you.

but i believe God’s timing is always the best and He has the best plan for you and us. you’ve fought the good fight, and you’ve always kept the faith.