Jumlah Uang Nikita Mirzani yang Habis 2 Jam Saja, Ibu Azka Sindir Soal Orang Kaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen bahagia dirasakan Nikita Mirzani, anak kedua Nyai yang bernama Azka Raqila Ukra berulang tahun yang ke-6.

Nah, untuk membahagiakan putranya, Nikita Mirzani membelikan semua mainan kesukaan Azka.

Namun Nikita Mirzani langsung bereaksi saat tahu jumlah uang yang dihabiskan untuk Azka.

Berawal dari momen sebelum pergi belanja, Nikita Mirzani terlebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang anak.

• Rasa Takut Nagita Slavina soal Kondisi Rafathar, Istri Raffi Ahmad Sampai Menangis Jelaskan Ini

• Betrand Peto Bereaksi Gegara Permintaan Aneh Mpok Alpa OVJ, Ruben Onsu : Biarin Aja Nyo

Ternyata Dilansir dari Youtube Crazy Nikmir REAL, Selasa (6/10/2020), Nikita Mirzani terlihat sudah mempersiapkan dekorasi ulang tahun Azka.

"Happy birthday to you, happy birthday to you," nyanyi Nikita Mirzani dan keluarga serta karyawan saat memberi kejutan ultah.

Azka langsung menyalami dan mencium tangan sang ibu, Nikita Mirzani. Sang Anak gembira melihat kejutan ulang tahun tersebut,

Tak berselang lama, Nikita Mirzani pun mengucapkan harapannya kepada sang anak.

"Happy birthday abang. Semoga abang jadi anak yang makin pinter, jadi anak baik," ucap Nikita Mirzani.

Nah, pada awalnya untuk urusan hadiah ini, Nikita Mirzani sempat kebingungan.