LIVE Trans 7 - Jadwal Siaran Langsung MotoGP Prancis 2020, FP1 & Kualifikasi Live Fox Sports 2

GIGI SOLDANO/DPPI MEDIA/DPPI VIA AFP

Saksikan MotoGP Prancis 2020 seri 9 MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 untuk Free Practice dan Kualifikasi serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (11/10/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Prancis 2020 di Sirkuit Bugatti, wilayah Le Mans, Prancis, Rangkaian Kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Prancis 2020 dimulai sesi Free Practice di Jumat (9/10/2020 ) dan akan berlangsung Race via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7 pada Minggu 11 Oktober 2020.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 11 Oktober 2020. Sebelumnya, Sabtu 10 Oktober 2020 dengan latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

• Inter Milan vs AC Milan! Jadwal Liga Italia Pekan 4 Live RCTI & Bein Sports, Ada Crotone vs Juventus

• Jadwal Liga Champions Pekan 1 Live SCTV, PSG vs MU, Bayern vs Atletico, Juventus vs Barcelona Nyusul

• Jadwal Liga Inggris Live Net TV & MolaTV, Everton vs Liverpool, Man City vs Arsenal, Newcastle vs MU

Meski baru mengoleksi satu hasil podium, Valentino Rossi merasakan aura yang berbeda pada kejuaraan kali ini.

Rossi mengaku merasakan persaingan ketat yang belum pernah ia alami sebelumnya.

Hal ini terlihat dengan adanya enam pembalap yang sudah meraih kemenangan pada delapan balapan MotoGP 2020.

Selain itu, terdapat juga 13 pembalap berbeda yang berhasil naik podium.

Balapan yang semakin kompetitif juga membuat posisi klasemen sementara MotoGP 2020 kian ketat.

Valentino Rossi saat latihan bebas di MotoGP Austria 2020 (YAMAHAMOTOGP.COM)

Saat ini, posisi teratas diduduki Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) dengan 108 poin.