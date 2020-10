Luar Biasa! Karya Inovasi 7 Mahasiswa ULM Diakui di Laga Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak tujuh mahasiswa ULM (Universitas Lambung Mangkurat) berhasil membawa harum almamater setelah karya Inovasi mereka diakui di even nasional yaitu IndonesiaNEXT.

Ketujuh mahasiswa tersebut Berjaya pada IndonesiaNEXT 2019 yang puncak acaranya atau Crowning Session digelar 12 September 2020 secara virtual melalui CloudX, MAXstream, dan YouTube Live.

IndonesiaNEXT adalah salah satu program corporate social responsibility (CSR) unggulan dari Telkomsel. Ini semacam ajang pencarian pemuda (mahasiswa dan pelajar SMK) kreatif dengan ide inovasi-inovasinya untuk Indonesia ke depan.

Para peserta terbaik telah melewati seleksi panjang dalam mengikuti IndonesiaNEXT, mulai dari pendaftaran online, kuliah umum, pelatihan keterampilan, kuis online, MOS International Certification, Communication Skill Training, Area Bootcamp, Area Qualification Panel, hingga National Bootcamp.

Seleksi yang ketat membuat IndonesiaNEXT mampu membentuk para peserta untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih terampil dan memiliki daya saing secara nasional, bahkan hingga internasional.

Crowning Session IndonesiaNEXT 2019 dihadiri 28 finalis mahasiswa yang berasal dari 4 kota penyelenggaraan inisiatif tersebut, yaitu Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Samarinda, dengan tiap kota diwakili oleh tujuh finalis terpilih.

Mahasiswa ULM yang berhasil meraih prestasi di IndonesiaNext yaitu Ahmad Nur Ryan (Best Of The Best) - FMIPA ULM, Cherry R.S (Runner Up) - FISIP ULM, Aulia Rahmi (Runner Up) - Fakultah Hukum ULM, Hendi Hesa Mahendra (Runner Up) - Fakultas Hukum ULM, Muhammad Sholih Afif (10 best talent) - FMIPA ULM, Yoram Benyamin (10 best talent) - FEB ULM dan Ameliya Azzahra (Ambassador) - FMIPA ULM.

Para mahasiswa ULM ini mendapat respon positif dari kampus dan mereka diundang dalam penyerahan apresiasi dari rektor ULM pada saat PKKMB ULM 2020.

Ryan yang meraih Best of the Best mengatakan, pada even itu ia menyampaikan sebuah inovasi berjudul Pintu Air Irigasi

Otomatis Pencegah Kekeringan Lahan Gambut.

Adapun rekannya, Cherry yang menjadi runner up, pada even itu menyampaikan. inovasi berupa usulam aplikasi untuk kemajuan pendidikan khususnya level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)