Sinopsis Drama Korea Tale of the Nine Tailed, Ini Jadwal Tayang Besok, Ada Lee Dong Wook & Kim Bum

Drama Korea 'Tale of Nine Tailed' tayang besok, dibintangi Lee Dong Wook dan Kim Bum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada drama Korea terbaru yang berjudul Tale of the Nine Tailed di tvN. Jangan lewatkan, simak sinopsis dan jadwal tayangnya, tayang di Viu.

Nah, Drama Korea Tale of the Nine Tailed akan diperankan oleh Lee Dong Wook dan Kim Bum sebagai Gumiho ( rubah ekor sembilan).

Ya, Lee Dong Wook akan menjadi Gumiho laki-laki pertama dalam industri drama Korea.

Karakter Gumiho pernah diperankan Shin Min Ah (My Girlfriend is a Gumiho), Kim Tae Hee (Tale of the Nine-Tailed Fox), serta Han Eun Jung (Grudge: The Revolt of Gumiho).

• Kebutuhan Saipul Jamil di Penjara diungkap Kakak Kandung, Mantan Suami Dewi Perssik Jual Aset

• Jumlah Uang Raffi Ahmad & Nagita Demi Album Vinyl Spesial Gold Edition Band NOAH, Ini Kata Ariel

Sinopsis Tale of the Nine Tailed

Sepanjang 16 episode, Tale of the Nine Tailed mengisahkan tentang Gumiho bernama Lee Yeon ( Lee Dong Wook), yang baru saja tiba di kota.

Yi Yeon pernah memerintah sebagai roh penjaga Pegunungan Baekdudaegan.

Lee Yeon bisa berubah menjadi manusia dan bertugas membersihkan roh-roh manusia.

Sementara itu, Nam Ji A (Jo Bo Ah) adalah seorang produser televisi berbakat. Ia sedang bekerja untuk program yang mengulas tentang mitos-mitos urban.

Ji A juga dikenal bermental baja, ia tak akan berhenti mengejar temuan-temuan unik dan tak biasa.