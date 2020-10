VIDEO Sidang Dugaan Pemungutan Biaya Pembuatan PTSL, Terdakwa Pegawai Honorer

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dugaan pemungutan biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan terdakwa satu oknum yang mengajar di sekolah Ibtidayah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan yakni M Rusli kembali digelar di PN Tipikor Banjarmasin, Selasa (6/10/2020) siang.

Kali jaksa penuntut umum (JPU) Raj Boby menghadirkan saksi ahli yakni K Satrianto yang merupakan PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sidang dipimpin oleh Daru Swastika Rini SH dengan anggota Fuazi SH dan A Gawi SH. Saksi ahli mengatakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN sesuai UU No5 Tajhun 2014 dimana ada PNS dan Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Saksi mengatakan ia dimintai pendapat oleh penyidik berkenaan tenaga honor tidak tetap di Kecamatan Daha Selatan HSS.

Menurut saksi terdakwa adalah guru honor yang mengajar di Kecamatan Daha Selatan , Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dibawah Departemen Agama

Saksi pun mengatakan untuk penggajian honor ada beberaoa jenis ada dari pusat, Pemda, dan bisa dana BOS sekolah.

Menurutnya dari beberapa berkas yang ditunjukan oleh penyidik , honor terdakwa dari pusat dan ini terlihat dari SK Guru tidak tetap atau honorer.

Saksi pun mengatakan ia tidak mengetahui secara detail masalah dialamni terdakwa dan hanya tahu karena masalah pembuatan sertifikat tanah.

Sidang sendiri tak berlangsung lama baik JPU dan penasehjat hukum terdakwa tidak terlalu bertanya.Pada sidang berlangsung secara daring ini terdakwa pun membenarkan keterangan saksi ahli.

Hakim pun menutup sidang dan mengagenda kan sidang lanjutan pada pekan depan dengan menghadirkan saksi meringankan dari penasehat hukum terdakwa.

Sebelumnya terdakwa, terdakwa duduk jadi terdakwa karema menarik biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang notabene gratis alias tidak dipungut bayaran karena ditanggung pemerintah.

Dimana perbuatanm terdakwa M Rusli dilakukan sejak tahun 2016. Pada masing-masing pada pemilik sertifikat, M Rusli meminta bayaran sebesar Rp 500 hingga Rp 600 ribu.

Sementara sedikitnya dari barang bukti, M Rusli telah mengumpulkan uang dari PTSL tahun 2020 ini sebesar Rp29.600.000.

Perbuatan itu menurut jaksa dalam berkasnya bertentangan dengan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL berasal dari pemerintah dan tidak dipungut bayaran.

Pungutan yang dilakukan M Rusli masih dalam berkas jaksa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Oleh karenanya JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. (Banjarmasinpost.co.id/Irfani Rahman)