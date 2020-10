Prediksi Portugal vs Spanyol via Live Streaming Mola TV di Laga Ujicoba, Ronaldo Masuk Daftar Pemain

Prediksi Portugal vs Spanyol via Live Streaming Mola TV di Laga Ujicoba, Cristiano Ronaldo Masuk Daftar Pemain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Head to head dan Prediksi serta Live Streaming Portugal vs Spanyol jelang Live Streaming Mola TV Laga Uji Coba Internasional pada Kamis (8/10/2020) mulai pukul 01.45 Wib.

Jadwal laga ujicoba Internasional Kalender FIFA antara Portugal vs Spanyol ini untuk mengisi jeda kompetisi Liga Eropa di antaranya Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan lain-lain. Cristiano Ronaldo main.

Link Live Streaming Portugal vs Spanyol di Laga Ujicoba Internasional malam ini dapat diakses via Live Streaming Mola TV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Portugal vs Spanyol akan disiarkan langsung Mola TV dari Estadio Jose Alvalade. Cristiano Ronaldo main.

Sama-sama belum terkalahkan dalam empat laga terakhir, membuat duel ini diprediksi berlangsung ketat.

Sebagai tuan rumah, Selecao das Quinas tentu ingin menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Apalagi, dalam dua laga terakhir skuad arahan Fernando Santos mampu mengalahkan dua tim kuat, yakni Kroasia dan Swedia.

Hasil mentereng tersebut jelas akan coba dilanjutkan Cristiano Ronaldo dkk.

Di sisi lain, mengalahkan Spanyol bukanlah perkara mudah. Faktanya, dalam lima laga terakhir, ketajaman para punggawa La Furia Roja terasa ampuh setelah mampu mencetak 18 gol.

Dikenal memiliki gaya permainan agresif, bukan tidak mungkin pundi-pundi gol Gerard Moreno cs akan kembali bertambah.

Dalam daftar pemain Portugal, nama Cristiano Ronaldo tercantum bersama pemain senior lainnya yaitu Pepe, Joao Moutinho, Rui Patricio hinga Bernardo Silva.