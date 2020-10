Ekspor Ikan Kalsel Lebihi Nasional, Satu Bulan Kirim Capai 44 Ton

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di masa pandemi Covid-19 dewasa ini perekonomian dunia turut terdampak dengan turunnya pertumbuhan ekonomi, tidak terkecuali Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah ekspor.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, Kamis (8/9/2020) mengatakan, awal tahun 2020 kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Kalsel sangatlah positif, yakni tumbuh hingga mencapai 5,68 persen jauh di atas rata-rata nasional.

"Pertumbuhan awal yang sangat positif di awal 2020. Salah satu komoditi ekspor yang mengalami kenaikan signifikan adalah ekspor ikan," katanya kepada banjarmasinpost.co.id.

Namun, lanjut Birhasani, pada triwulan tiga, tepatnya bulan Mei dan April, ekspor ikan pun jatuh terkena badai corona disebabkan terjadinya hambatan transportasi antar negara , seperti lockdown dan dibatasinya jumlah pelayaran kapal maupun penerbangan.

Alhamdulillah, jelas dia, di bulan Juli, ekspor ikan naik lebih dari 44 persen dibanding bulan Juni. Terus bulan Agustus kembali naik 13,57 persen dari Juli.

"Di Kalsel ada delapan perusahan eksportir ikan. Hasil laut dan

Ikan yg diekspor berupa ikan tenggiri, tongkol, udang, kepiting, labi-labi dan lain-lain, berupa ikan segar, daging ikan, udang beku maupun ikan hidup," ucap Birhasani.

Menurutnya, salah satu perusahan eksportir tersebut adalah PT Karimata Timur yg beralamat di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Perusahaan ini mempekerjakan ratusan tenaga kerja yang direkrut dari penduduk desa sekitaran perusahaan.

"Perusahan ini sangat berkomitmen dengan standar produksi dengan menerapkan standar kerja yang higenis didukung dengan peralatan terjaga dan terpelihara dengan baik, termasuk timbangan yg selalu ditera secara terjadwal," ungkapnya.

Produksinya berupa daging udang beku, yang udang segarnya dipasok secara kontinyu oleh para nelayan asal Kalsel seperti Tanah Laut, Tanahbumbu dan Kotabaru. Dengan tujuan ekspor Jepang dan Eropa.

"Per bulannya mengekspor sekitar 44 ton per bulan. Kisaran harga 6-9 dollar per kilogram," pungkas Birhasani. (banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)