Roberto Firmino dan Sadio Mane dalam laga Liverpool vs Arsenal pada pekan ketiga Liga Inggris 2020-2021. Jadwal Liga Champions Live SCTV, PSG vs MU, Liverpool, Juventus, Bayern Munchen dan Barcelona Main

POOL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions babak penyisihan grup akan berlangsung mulai Rabu (21/10/2020) via Live Streaming SCTV atau Live Streaming Liga Champions. Ada PSG vs MU, Ajax vs Liverpool, Juventus vs Barcelona menyusul.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions pekan pertama akan menyajikan laga-laga seru di antaranya PSG vs Manchester United dan Bayern Munchen vs Atletico Madrid, Sedangkan Juventus vs Barcelona? Akankah tayang via Siaran Langsung SCTV?

Siaran Langsung Liga Champion dapat ditonton di Live Streaming SCTV dan Live Streaming melalui Vidio.com Premier. Ada PSG vs MU, Juventus vs Barcelona menyusul setelah Bayern Munchen vs Atletico Madrid.

Walaupun laga pertemuan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di laga Juventus vs Barcelona menjadi pusat perhatian di penyisihan Liga Champions musim ini, namun pertandingan lainnya tidak kalah seru. Termasuk PSG vs Manchester United.

Dalam Grup H, terdapat laga seru antara PSG vs MU.

Di grup tersebut, Man United bakal berhadapan dengan lawan-lawan kuat, seperti Paris Saint-Germain, RB Leipzig. dan Istanbul Basaksehir.

PSG merupakan tim yang difavoritkan menjadi juara Grup H karena statusnya sebagai runner-up Liga Champions musim 2019-2020.

Lalu, RB Leipzig adalah tim peringkat ketiga Bundesliga musim lalu yang tampil luar biasa.

Meski ditinggal oleh Timo Werner ke Chelsea pada musim panas tahun ini, Leipzig diyakini akan tetap tampil oke.

Sementara itu, Basaksehir, yang menjadi juara Liga Turki musim lalu, diprediksi bakal menyulitkan ketiga tim lainnya.