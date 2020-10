Jadwal Tayang Film Doraemon Stand By Me 2 di Bioskop, Ceritakan Pernikahan Nobita dan Shizuka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film animasi Doraemon Stand By Me 2 akan segera tayang di bioskop Jepang pada 20 November 2020.

Stand by Me Doraemon merupakan film drama komedi animasi 3D Jepang yang diadaptasi dari serial manga Doraemon.



Serial Doraemon menjadi primadona di Indonesia sejak tahun 1962, Film Stand by Me Doraemon sukses mendulang kesuksesan, film ini menduduki box office pada penayangannya di tahun 2014 lalu.

Film pertama Stand By Me menghasilkan pendapatan sebesar 8,38 miliar yen atau sekitar Rp 1,1 triliun di Jepang saja.

Sementara diakumulasi seluruh dunia mencapai 10 miliar yen atau sekitar Rp 1,3 triliun.

Doraemon, anime yang menceritakan tentang robot dari abad ke-20 yang datang membantu Nobita, kembali mendapatkan film layar lebar.

Dalam trailer kedua yang dirilis akun resmi youtube DoraemonTheMovie pada Selasa (6/10/2020), diceritakan mengenai nenek Nobita yang tampil untuk pertama kalinya.

Bagian kedua ini juga berfokus kepada cerita cinta Nobita dengan Shizuka.

Di film tersebut bakal terdapat polemik jelang pernikahan Nobita dan Shizuka.

Hal tersebut membuat Doraemon dan Nobita kecil berupaya keras agar pernikahan tersebut berjalan lancar.

Pada awalnya, Doraemon movie Stand By Me 2 telah direncanakan tayang pada 7 Agustus 2020.

Sayangnya, pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda mengakibatkan film tersebut mengalami penundaan penayangan.

Film kartun Jepang yang diangkat dari komik ini memang sangat ditunggu-tunggu pencintanya, namun untuk jadwal penayangan Stand By Me 2 di Indonesia masih belum ada pengumuman resmi.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)