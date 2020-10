Perut Nia Ramadhani Saat Makan Malam Bareng Keluarga Ardi Bakrie Terlihat, Baju Nia Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepertinya, artis yang juga sosialita Nia Ramadhani dan pengusaha muda Ardi Bakrie tengah menikmati liburan bersama keluarga di Pulau Bali.

Nia Ramadhani tak melewatkan momen makam malam bareng sang mertua Aburizal Bakrie saat liburannya tersebut.

Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com (grup Banjarmasinpost.co.id) keseruan Nia Ramadhani saat makam malam dibagikan ibu tiga orang anak itu di media sosial, Instagramnya, pada Rabu (7/10/2020).

Makam malam itu juga tampak dihadiri istri Aburizal Bakrie, Tatty Murnitriati.

Nia Ramadhani mengatakan momen kebersamaan dengan keluarga sang suami, merupakan hal yang tak ternilai harganya.

"A picture worth a thousand words but the memories made with family are priceless

(Sebuah gambar bernilai seribu kata, tetapi kenangan yang dibuat bersama keluarga tak ternilai harganya)" tulis Nia Ramadhani.

Di acara makan malam itu pakaian yang dikenakan Nia Ramadhani ramai diperbincangkan netizen.

Nia Ramadhani tampak mengenakan tank top berwarna hitam, yang memperlihatkan perut langsingnya.

Sementara anggota keluarga Nia Ramdhani yang lain terlihat santai mengenakan kaus.