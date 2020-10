Penyerang Argentina, Lionel Messi, merayakan gol pertamanya (dari tiga) ke gawang Swiss, pada laga persahabatan, di Stade de Suisse Wankdorf, Rabu (29/2/2012). Prediksi dan Live Streaming Argentina vs Ekuador di MolaTV Kualifikasi Piala Dunia, Ada Lionel Messi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Live Streaming Argentina vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol pada Jumat (9/10/2020) mulai pukul 07.15 Wib via Live Streaming TV Online Mola TV. Ada Lionel Messi.

Laga Argentina vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2022 adalah laga pembuka di zon Amerika Selatan.

Lionel Messi kemungkinan Ada. Link Live Streaming Argentina vs Ekuador di di Kualifikasi Piala Dunia dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Live Streaming TV Online Aplikasi android www.mola.tv

Anak asuh Lionel Scaloni punya kans besar mendulang tiga poin pertama di Stadion Alberto Jose Armando, Buenos Aires.

Di atas kertas Lionel Messi dkk. tentu lebih superior, terutama karena keunggulan kualitas komposisi pemain.

Akan tetapi, di ajang kualifikasi ini Ekuador juga kerap menyulitkan Argentina. Termasuk saat menang 2-0 pada bentrok pertama kualifikasi Piala Dunia 2018.

Untuk menghadapi Ekuador, pelatih Argentina, Lionel Scaloni memasukkan nama-nama besar dalam skuadnya, di antaranya Lionel Messi, Paulo Dybala, Papu Gomez dan lain-lain

Sedangkan nama baru seperti Emiliano Martinez memperoleh panggilan pertamanya di level timnas senior usai belakangan ini bermain apik di klub barunya, Aston Villa.

