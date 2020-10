Sikap Imel Putri Cahyati Saat Proses Siraman Zaskia Gotik Disorot, Istri Sirajuddin Balas dengan Doa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memasuki usia kandungan yang ke - 7 bulan, Zaskia Gotik dan Sirajuddin Machmud akhirnya menjalankan tradisi berupa siraman yang biasa menjadi adat istiadat sejumlah warga Indonesia di beberapa daerah.

Mengadakan acara d itengah pandemi,terlihat lewat berbagai unggahan akun media sosialnya Zaskia melaksanakan acara tasyakuran tersebut secara sederhana di kediamannya dengan hanya mengundang sejumlah orang terdekat.

Sejumlah rangkaian acara pun dilewati Zaskia dan Sirajuddin mulai dari pengajinan, santunan anak yatim, hingga siraman.

Menariknya dalam acara tersebut ketidakhadiran mantan istri Sirajuddin, Imel Putri Cahyati pun menjadi sorotan netizen.

Selama menjadi istri Sirajuddin dan ibu sambung dari putrinya Aqila, Imel dan Zaskia selama ini diketahui menjalin hubungan yang amat baik bahkan tak jarang saling dukun satu sama lain untuk merawat Aqila.

Bahkan dalam momen perayaan ulang tahun Aqila beberapa waktu lalu Zaskia dan Imel sempat berfoto bersama sambil mendampingi putra Sirajudin yang berulang tahun itu.

"Happy birthday sayangku Aqila. So grateful you came into our lives. Semoga Qila sehat terus, semakin pintar, jadi anak yg shaleha Dan selalu Jadi kebanggaan mami , papà, aunty dan semua," tulis Zaskia pada unggahannya beberapa bulan lalu.

Dilansir melalui beepdo.com, Kamis (8/10/2020), Zaskia dan Sirajuddin pun membenarkan kabar perihal absen nya Imel dalam momen syukuran tersebut.

"Gak dateng," ujar wanita yang kerap disapa Eneng itu.

Meski tak dapat menghadiri acara yang diadakannya, Zaskia mengungkapkan bahwa keduanya telah terlebih dahulu berkomunikasi dan Imel sempat mengucapkan selamat padanya dengan mengirim pesan.