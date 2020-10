Terkesima Video Wanita Berhijab Ini, Hotman Paris Tanyakan IG dan Nomor Hp Vanny Vabiola

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seorang wanita berhijab bernama Vanny Vabiola membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkesima.

Hotman Paris mengungkapkannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Kamis (8/10/2020).

Sang pengacara kondang itu Paris mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dua wanita.

Wanita di depan tampak menggunakan hijab bewarna merah muda.

Selain itu, ia juga mendendangkan sebuah lagu dari penyanyi kondang Whitney Houston berjudul 'I Will Always Love You'.

Di belakangnya ada seorang wanita mengenakan hijab berwarna coklat sedang memegang gitar.

Wanita itu rupanya sedang mengiringi rekannya yang sedang bernyanyi lagu 'I Will Always Love You'.

Tak disangka Hotman Paris terkesima dengan suara wanita tersebut.

Saking terkesimanya, Hotman Paris penasaran dan mencari tahu siapakah gerangan wanita tersebut.

Lewat caption yang dibuatnya, Hotman Paris bertanya pada para warganet.