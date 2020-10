Hasil FP1 MotoGP Prancis 2020 Live Fox Sports 2, Bradley Smith Tercepat di Seri 9 MotoGP 2020

Saksikan MotoGP Prancis 2020 seri 9 MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2. Hasil FP1 atau Free Practice 1 sore ini tersaji. Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (11/10/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Prancis 2020 di Sirkuit Bugatti, wilayah Le Mans, Prancis, Rangkaian Kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 di www.trans7.co.id . Hasil FP1 ada di artike ini.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Prancis 2020 dimulai sesi Free Practice di Jumat (9/10/2020 ) dan akan berlangsung Race via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7 pada Minggu 11 Oktober 2020.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Prancis 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 11 Oktober 2020. Sebelumnya, Sabtu 10 Oktober 2020 dengan hasil latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Pembalap Aprilia Bradley Smith berhasil menjadi pembalap tercepat saat sesi tes bebas pertama (FP1) MotoGP Prancis di Sirkuit Bugatti Le Mans, Jumat (9/10) waktu setempat. Ia mengukir catatan waktu 1 menit 43, 804 detik.

Pembalap KTM Pol Espargaro jadi pembalap yang mampu mengukir waktu tercepat pada sesi awal FP1 yang berlangsung dalam kondisi trek basah. Ia dibuntuti oleh Andrea Dovizioso yang juga tampil meyakinkan.

Namun, posisi Pol Espargararo bisa digeser oleh Andrea Dovizioso.

Pembalap asal Italia itu mengukir catatan waktu 1 menit 47,169 detik saat melahap satu putaran Sirkuit Bugatti Le Mans.

Espargaro dan Dovizioso bergantian mencatatkan waktu terbaik pada 15 menit awal berlangsungnya FP1 MotoGP Prancis.

Pada pertengahan sesi FP1, posisi puncak pembalap tercepat beralih ke Jack Miller.