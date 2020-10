Jadwal Liga Inggris & Klasemen! Live NetTV Mola TV Everton vs Liverpool, City vs Arsenal, MU Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Liga Inggris pekan 5 via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV.

Pertandingan akan diwarnai Derby Merseyside laga antara Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United. Cek Klasemen Liga Inggris di artikel ini.

Kembali tayang via Siaran Langsung NET TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Liga Inggris pekan 5 antara Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United dijadwalkan baru akan dimulai pada pada 17 Oktober karena jeda internasional.

• Link Live MotoGP 2020! Jelang Moto2 Prancis, Pebalap Indonesia Andi Gilang Bidik Sirkuit Le Mans

• Fakta Argentina vs Ekuador dan Uruguay vs Cile, Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol

Namun belum ada konfirmasi apakah laga Everton vs Liverpool atau laga mana di pekan 5 ini akan masuk agenda jadwal Liga Inggris di Live Streaming NET TV.

Termasuk duel Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United. Sebelumnya cek Klasemen Liga Inggris.

Sementara yang pasti seluruh laga Liga Inggris pekan 5 bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Mola TV. termasuk laga Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United.

Derbi Merseyside laga antara Everton vs Liverpool akan menjadi laga pembuka Liga Inggris pekan 5 yang berlangsung di Goodison Park.

Dua kondisi berbeda dialami tim Kota Merseyside ini, di mana sang juara bertahan Liverpool terjungkal kala melawan tim yang hampir degradasi musim lalu, Aston Villa.

Lebih memalukan, Liverpool dihajar telak dengan skor 7-2 di Villa Park Stadium dalam pekan keempat Liga Inggris.