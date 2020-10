LIVE RCTI! Jadwal Liga Italia : Crotone vs Juventus Debut Chiesa, Derby Milan Inter vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak berikut ini Jadwal lengkap Liga Italia Pekan ke-4: Big Match Inter Milan vs AC Milan, Debut Chiesa di Juventus.

Berlangsung mulai Sabtu (17/10/2020) ini, Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A 2020/2021 pekan keempat dapat disaksikan via Live Streaming RCTI dan beIN Sports.

Ada Derby Della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan dan Crotone vs Juventus.

Ya, kembali tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports, ada laga Derby Della Madonnina Inter Milan vs AC Milan serta pertandingan Crotone vs Juventus di pekan empat Liga Italia.

Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan sendiri juga dijadwalkan berlangsung Sabtu (17/10) malam WIB mendatang di Stadion Giueseppe Meazza.

Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi laga Liga Italia mana yang akan masuk agenda Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online RCTI, maupun beIN Sports.

Menarik karena saat ini AC Milan tengah dalam kondisi positif dan berada di atas Inter pada Klasemen Liga Italia.

Sudah tiga pekan Liga Italia dilalui AC Milan dengan mulus, menyapu semua kemenangan dan ada di posisi 2 Klasemen Liga Italia.

Hanya selisih gol dari Atalanta yang membuat AC Milan tidak berada di puncak klasemen.

Di pekan 3, AC Milan menang telak atas tim promosi Spezia dengan skor 3-0.