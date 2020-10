JADWAL Lengkap Liga Italia Live RCTI! Inter vs AC Milan, Crotone vs Juventus, Pirlo & Chiesa Dipuji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadi pertandingan yang begitu ditunggu. Big match Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan akan memanaskan Liga Italia pekan 4.

Ya, Kembali disiarkan langsung RCTI, Liga Italia pekan 4 baru mulai berlangsung Sabtu (17/10) malam mendatang karena ada jeda internaional.

Namun Belum ada konfirmasi laga Liga Italia pekan 4 mana yang akan tayang atau disiarkan langsung RCTI.

Nah, Derby Della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan sendiri dijadwalkan berlangsung Sabtu (17/10) malam WIB mendatang di Stadion Giueseppe Meazza.

• Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara! Shin Tae-yong : 4 Pemain dari Klub Eropa, Elkan Baggott?

• JADWAL Liga Inggris Live NET TV! Everton vs Liverpool, City vs Arsenal, Chelsea Buru Marten de Roon

• Final NBA 2020 Gim 5 : Miami Heat Kalahkan LA Lakers, Jimmy Butler Jadi Bintang

Ini menarik karena saat ini AC Milan tengah dalam kondisi positif dan berada di atas Inter pada Klasemen Liga Italia.

Sudah tiga pekan Liga Italia dilalui AC Milan dengan mulus, menyapu semua kemenangan dan ada di posisi 2 Klasemen Liga Italia.

Hanya selisih gol dari Atalanta yang membuat AC Milan tidak berada di puncak klasemen.

Di pekan 3, AC Milan menang telak atas tim promosi Spezia dengan skor 3-0.

Sementara Inter Milan hanya bisa bermain imbang 1-1 kala melawan Lazio dan kini ada di peringkat 4 dengan 7 poin.

Laga pembuka pertandingan pekan keempat sendiri mempertemukan Napoli vs Atalanta, sang pemuncak Klasemen Liga Italia pada Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB.

Di pekan 4 Liga Italia juga ada laga Sampdoria vs Lazio dan Crotone vs Juventus serta AS Roma vs Benevento.