Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol - Brazil di Puncak, Argentina di Posisi ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 atau World Cup Qualifiers 2022 zona Conmebol usai matchday pertama.

Brazil menduduki peringkat pertama klasemen usai menang besar atas Bolivia dalam laga yang dihelat Corinthians Arena, Sao Paulo.

Brazil menyudahi pertandingan dengan meraih kemenangan 5-0, skor terbesar di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol pada Sabtu (10/10/2020).

Lima gol Brazil tercipta berkat dua gol Roberto Firmino, Philippe Coutinho dan Marquinhos masing-masing satu gol dan gol bunuh diri Jose Carrasco.

Brazil diuntit Kolombia di posisi ke-2 klasemen. James Rodriguez cs menang 3-0 atas tamunya Venezuela dalam laga yang dihelat di Estadio Metropolitano, Barranquilla, Kolombia.

Di pertandingan lain, Uruguay dan Argentina turut meraih kemenangan atas lawannya.

Timnas Uruguay berhasil menang 2-1 atas Timnas Cile, sedangkan Argentina hanya mampu menang tipis 1-0 atas Ekuador berkat gol yang dicetak Lionel Messi melalui titik putih.

Uruguay dan Argentina pun mengisi posisi ketiga dan keempat di klasemen sementara.

Setelah keempat tim itu, di posisi berikutnya ada Peru dan Paraguay yang sama-sama mengantongi satu poin setelah kedua tim bermain imbang dalam pertemuannya.

Paraguay, Chile, Ekuador, dan Bolivia pun mengisi posisi keenam sampai kedelapan di klasemen secara berturut-turut.

Bolivia yang takluk 5 gol atas Brazil harus menempati posisi sebagai juru kunci untuk sementara.

Semua laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat ditonton via Live Streaming Mola TV.

Berikut hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol di matchday pertama :

Paraguay vs Peru: 2-2

Uruguay vs Chile: 2-1

Argentina vs Ekuador: 1-0

Kolombia vs Venezuela: 3-0

Brasil vs Bolivia: 5-0

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)