Millenial Tanah Bumbu Generasi Putih, Siap Menangkan ZR

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Generasi Putih ZR, yang merupakan generasi millenial pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu, dr HM Zairullah Azhar - Muhammad Rusli atau ZR, siap menangkan pasangan ini.

Mereka mendeklarasikan diri untuk pasangan calon nomor urut 3 di Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu ini. Generasi putih ini mendeklarasikan diri di halaman kantor Pemenagan ZR di Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu, Sabtu (10/10/2020).

Mengenakan baju kaos warna putih bertuliskan the Legend is Back dan celana hitam, generasi putih ini bernyanyi bersama dengan lagu yang bertemakan The Legend Is Back, yang menunjukkan mereka ingin Zairullah Azhar Kembali Mengabdi untuk Tanah Bumbu.

Relawan Generasi Putih yang semuanya dari kalangan Millenial ini, tersebar dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlahnya ada sekitar sekitar 2.000 orang.

• Zairullah Azhar-Muhammad Rusli Bakal Menata Goa Liang Bangkai Jadi Destinasi Unggulan

• Zairullah Azhar Sampaikan Program Pembelian Kapal Angkut Ikan Hingga Dirikan Pabrik di Kusan Hilir

Richie, Koordinator Generasi Putih ZR, mengatakan generasi putih ini adalah generasi yang siap mendukung paslon ZR. Dukungan mereka yang menginginkan Zairullah Azhar - Muhammd Rusli memimpin kembali Tanah Bumbu.

Generasi putih yang rata-rata dari kalangan anak muda ini siap mendukung. Bahkan juga ada yang dari kalangan tua, yang punya sikap dan gagasan untuk mikirkan masa depan anak muda di Tanah Bumbu.

" Generasi Putih ZR ini, jelas mendukung paslon 03 yang visioner untuk Tanahbumbu dan memikirkan masa depan anak muda," katanya.

Ini bukti nyata anak-anak millenial siap dukung ZR dibarisan depan. Sebab visi-misi ZR sejalan dengan gagasan dan pemikiran anak muda kedepannya.

" Zairullah sosok pemimpin yang mengayomi dan mengerti apa yang diharapkan anak muda. Maka dari itu, Generasi putih ini siap mengkampanyekan ZR dengan cara mereka," katanya.

Dan Generasi Putih juga punya cara mengkampanyekan ZR dengan Mobil Sehat ZR sebagai penyambung lidah dari kaum millenial.

• VIDEO : Usai Kampanye, Zairullah Azhar Bernostalgia di Masjid Agung Nurussalam

Sementara itu, Tokoh pemuda Andi Asdar dan Fawahisah, siap mendukung ZR. Dua anggota DPRD ini, dari kalangan mileneal juga memberikan dukungan penuhnya.

" Ini bukti kaum milenial yang siap memberikan dukungan penuhnya untuk Zairullah Azhar - Muhammad Rusli. Kaum millenial siap memenangkan ZR," katanya. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)