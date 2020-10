Nama Yuni Shara Keceplosan Disebut Raffi Ahmad Kala Lihat Nagita Dandan ala Lisa Blackpink

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Raffi Ahmad keceplosan menyebut nama Yuni Shara saat istrinya

Nagita Slavina berdandan seperti personel girl band Korea Selatan, Lisa BLACKPINK.

Adanya aksi kocak Nagita Slavina itu terjadi saat dia bersama Raffi Ahmad memandu acara Okay Bos Trans 7.

Awalnya Raffi Ahmad berniat memanggil bintang tamu sekelompok anak kecil yang pandai menari bernama Blackpink Kids.

"Ini dia akan kita panggilkan," ucap Raffi Ahmad dikutip TribunJakarta.com (grup Banjarmasinpost.co.id) dari YouTube Trans 7 Official, pada Jumat (9/10/2020).

Namun bukannya Blackpink Kids yang muncul, malah Nagita Slavina.

Nagita Slavina tampak mengenakan rambut palsu sebahu dan jaket berbulu, mirip seperti yang dipakai Lisa Blackpink di video clip How You Like That.

Tak cuma itu, Nagita Slavina juga aktif menari menirukan Lisa Blackpink.

Raffi Ahmad terlihat tersipu malu melihat aksi kocak Nagita Slavina.

"Enggak jelas, enggak jelas," ucap Raffi Ahmad.

"Kenalin Lisa," kata Nagita Slavina.