Pemain Bek timnas U-19 Indonesia, Elkan Baggott. Prediksi Susunan Pemain Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Live Mola TV, Elkan Baggott Debut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) jelang Live Streaming MolaTV dan tak bisa ditonton via Siaran Langsung NET TV ataupun Live Streaming NetTV Minggu (11/10/2020). Elkan Baggott debut.

Jadwal laga ujicoba antara Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 19.45 WIB. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini.

Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) di laga uji coba malam ini dapat diakses via Live Streaming MolaTV namun tak bisa via Siaran Langsung NET TV ataupun Live Streaming NetTV. Elkan Baggott kemungkinan akan debut di laga ini.

Laga Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara bakal dilangsungkan di Kroasia. Meski tak bisa via Live Streaming Net TV, namun link live Streaming Mola TV ada di artike ini.

Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Makedonia Utara pada laga uji coba. Elkan Baggott berpeluang untuk debut.

Pertandingan timnas U-19 Indonesia melawan Makedonia Utara pada Minggu, (11/10/2020).

Laga tersebut akan disiarkan langsung di NET TV dan MOLA TV mulai pukul 19.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi uji coba kedua setelah timnas U-19 Indonesia mengalahkan NK Dugopolje dengan skor 3-0.

Sebelumnya timnas U-19 Indonesia telah menjalani tujuh laga uji coba pada tahap pertama.

Timnas U-19 sudah melawan Bulgaria (0-3), Kroasia (1-7), Arab Saudi (3-3), serta dua kali melawan Qatar (2-1 dan 1-1), Bosnia Herzegovina (0-1), dan Dinamo Zagreb (1-0).