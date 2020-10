Resmi Hadir di Banjarmasin, Toyota New Hilux Suguhkan Kenyamanan Kabin dan Konsep Modern

Virtual launching New Hilux Auto2000 area Kalimantan dan Bali via zoom, Sabtu (10/10/2020).

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hadirnya New Hilux 2020 memperkuat dukungan mobilitas komersial di masa new normal dengan ketangguhan, serta sentuhan ubahan gaya yang gagah dan modern.

Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, diharapkan kehadiran New Hilux dapat memberikan kontribusi positif pada industri otomotif nasional khususnya wilayah Kalimantan dan Bali.

"Apalagi saat ini Hilux tidak hanya dipakai sebagai armada bisnis, tapi juga dimanfaatkan sebagai moda transportasi warga perkotaan yang tidak hanya membutuhkan fungsi, tapi juga style memikat, performa unggul, dan kenyamanan kabin terbaik, di samping tetap mengedepankan kelebihan di sektor purnajual yang menjadi salah satu kunci kepuasan pelanggan," jelas Operation Manager Area Kalimantan dan Bali, Haris Prasetya, dalam virtual launching New Hilux Auto2000 area Kalimantan dan Bali via zoom, Sabtu (10/10/2020).

Diungkapkannya, kondisi yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya PT Toyota Astra Motor untuk terus dapat mendukung mobilitas salah satunya melalui improvement dan penyegaran produk.

Kali ini PT Toyota-Astra Motor menghadirkan produk segmen komersial, yaitu New Hilux. Kendaraan jenis pick-up yang memiliki DNA sebagai kendaraan komersial tangguh untuk segala keperluan bisnis, kini tampil memiliki style design yang lebih kokoh, gagah dan dinamis, khas mobil perkotaan.

New Hilux merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond.

• Daftar Harga Mobil Bekas Rp 30 Jutaan Oktober 2020, Ada Toyota, Daihatsu Hingga Mitsubishi

• Honda, ULM, dan Polresta Banjarmasin Gelar Webinar Safety Riding, Diikuti 280 Mahasiswa

• Kadisdik Kalsel Sepakati MoU SMKN 1 Kertak Hanyar dengan Mitra Suzuki, Siapkan Menuju Dunia Usaha

• New Normal, Penjualan Mobil Daihatsu Merangkak Naik 21 Persen

• SUV Kompak Berlimpah Fitur Canggih, Segini Harga Mitsubishi Eclipse Cross

• Isuzu Ajak Berkontribusi Pada Terdampak Covid-19 Dengan Kampanye Sosial #BersamaIsuzu

Salah satu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa adaptasi new normal adalah dengan mengoptimalkan mobilitas yang tidak hanya fokus pada individu, tapi juga dukungan bagi dunia usaha agar roda ekonomi tetap berputar.

Virtual Launching New Hilux Auto2000 area Kalimantan dan Bali ini dilaksanakan di empat provinsi, meliputi di dalamnya delapan kota besar, salah satunya Banjarmasin.

"New Hilux, dengan pengalaman panjang sebagai kendaraan komersial dan pemenang di ajang Dakar Rally, merupakan kendaraan komersial dengan wajah modern dan berkelas, dengan kemampuan terbaik untuk mendukung mobilitas bisnis," ucap Branch Manager Auto2000 Banjarmasin, Muhammad Jainuri, via rilis kepada Banjarmasinpost.co.id.