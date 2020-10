VIDEO Bermodalkan Juara, Dhafi Ikut Malaysia Open Solo Dancesport

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah sukses menyabet dua emas dan satu perak di ajang Kejuaraan Kota Virtual Solo 2020 Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia (IODI) Banjarmasin, bintang dancesport RDP Club, Radhika Dhafi Pratama memberanikan diri ikut ajang dancesport level Asia.

Dhafi sapaannya, ikut serta mewakili Indonesia di ajang Malaysia Open Virtual Solo Dancesport bertajuk 18th Crystal Dancesport Championship yang dimulai Sabtu dan Minggu (10-11/10/2020) ini secara virtual.

Manajer tim RDP Club Opi Sopiani SH menjelaskan Dhafi akan ikut di nomor atau katagori Latin Solo U-8 J yang banyak diikuti atlet dancesport tuan rumah.

Untuk target, alumni Fakultas Hukum Unlam ini menambahkan Dhafi baru pertama kali ikut ajang Asia sehingga target yang dicanangkan tidak terlalu muluk.

"Sudah bisa lolos ke final saja kami syukuri karena ini ajang pertama Dhafi di Asia," kata perempuan akrab juga disapa Bude ini.

Opi tidak asal pasang target, keberhasilan anak pasangan Abdul Wahid SKom dan Euis Aulia Skom meraih emas di kelas Solo LDS CCC U-10 dan Solo Hip-hop serta juara perak di Solo LDS CCC Jive U-12 menjadi modal awal.

"Dhafi padahal baru saja ikut latihan dancesport sekitar tiga bulan terakhir setelah menggeluti, taekwondo, model, disc jockey, dance dan youtuber," lanjut dia.

Di ajang Malaysia Open ini, RDP juga mengirimkan tiga wakilnya yang lain yakni Siti Rossa Meriska ikut di Latin Solo U-14 C dan Latin Solo U-14 S.

Kemudian Muhammad Yusran di katagori Solo Over U-18 C dan Solo Over U-18 J dan Achmad Rama Rajasa di latin Solo U-16 C dan Latin Solo U-16 J.

Saat ini empat atlet RDP Club rutin berlatih di markas RDP Agency di Jalan AMD Raya HKSN Banjarmasin untuk menambah performa penampilan.

Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim