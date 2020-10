Aktor Tasikmalaya Rambah Hollywood, Yayan Ruhian Dikenal Berkat Mad Dog

BANJARMASINPOST.CO.ID - Insan perfilman anah air patut berbangga. Sebab ada aktor tanah air yang kini bisa berkiprah di negeri Paman Sam, yakn idi Hollywood.

Selain aktor laga Iko Uwais dan Joe Taslim, nama Yayan Ruhian pun patut diperhitungkan.

Aktor laga asal Tasikmalaya, Jawa Barat itu mulai dikenal di dunia perfilman berkat penampilan apiknya sebagai Mad Dog dalam film The Raid.

Pengalaman-pengalaman lucu pun kerap menghampiri Yayan Ruhian saat orang-orang lebih mengenalinya sebagai Mad Dog.

Salah satu pengalaman yang tak terlupakan terjadi saat Yayan Ruhian pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani syuting.

Pria asal Tasikmalaya ini langsung dibuntuti oleh tim keamanan bandara sejak tiba di Negeri Paman Sam.

"Saya enggak berbuat apa-apa, enggak bawa apa-apa yang melanggar hukum. Tiba-tiba dengan sikap tegasnya security dia manggil," kata Yayan Ruhian seperti dikutip dari video Helmy Yahya Bicara, Minggu (11/10/2020).

"Kamu dari Indonesia? Welcome to US, Mad Dog. Habis itu minta foto," lanjutnya.

Pengalaman lainnya juga sempat dirasakan oleh Yayan Ruhian ketika ia sedang jogging di jalanan.

Walau sudah menutupi muka dan sebagainya, ia tetap dikenali oleh orang-orang sebagai Mad Dog.