JADWAL Liga Champions, Live SCTV! Ini Laga Seru Lainnya Selain Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions babak penyisihan grup akan berlangsung mulai Rabu (21/10/2020) via Live Streaming SCTV atau Live Streaming Liga Champions. Ada PSG vs MU, Ajax vs Liverpool, Juventus vs Barcelona menyusul.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions pekan pertama akan menyajikan laga-laga seru di antaranya PSG vs Manchester United dan Bayern Munchen vs Atletico Madrid, Sedangkan Juventus vs Barcelona? Akankah tayang via Siaran Langsung SCTV?

Siaran Langsung Liga Champion dapat ditonton di Live Streaming SCTV dan Live Streaming melalui Vidio.com Premier. Ada PSG vs MU, Juventus vs Barcelona menyusul setelah Bayern Munchen vs Atletico Madrid.

Rangkaian agenda dimulai pada Selasa, 20 Oktober mendatang, dengan diawali matchday 1 di Grup E-H.

Pada hari berikutnya, Rabu (21/10/2020), menyusul digelar hari laga perdana yang melibatkan peserta Grup A-D.

Momen paling dinanti pada fase grup kali ini ialah pertemuan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi saat Juventus dan Barcelona bertarung di Grup G.

Juventus menjamu Barcelona di Allianz Stadium, Rabu (28/10/2020) atau Kamis dini hari WIB.

Sementara itu, bentrokan kedua Ronaldo dengan Messi akan berlangsung di Camp Nou pada matchday 6, Selasa (8/12/2020) atau Rabu dini hari WIB.

Pertemuan ini juga menjadi pertemuan pertama bagi keduanya setelah Cristiano Ronaldo hengkang dari Real Madrid dua tahun lalu.

Dalam head to head kedua tim, Juventus unggul tipis dengan 5 kemenangan berbanding 4 kemenangan. Sisanya empat laga berakhir sama kuat.