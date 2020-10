LIVE Malam Ini! Timnas U-19 Indonesia Vs Makedonia Utara di Mola TV, Prediksi & Head to Head

Skuat Timnas U-19 Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong.Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 19.45 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak berikut prediksi dan Head to head Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) tersaji lengkap. Jelang Live Streaming Mola TV dan tak bisa ditonton via Siaran Langsung NET TV ataupun Live Streaming Net TV Minggu (11/10/2020).

Ya, jadwal laga ujicoba antara Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 19.45 WIB.

Nah Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) di laga uji coba malam ini dapat diakses via Live Streaming Mola TV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung NET TV ataupun Live Streaming NetTV.

Laga Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara bakal dilangsungkan di Kroasia. Meski tak bisa via Live Streaming Net TV, namun link live Streaming Mola TV ada di artike ini.

• Jelang MotoGP Prancis 2020! Dampak Buruk Marc Marquez Absen, Ini Nasib The Baby Alien

• Jadwal MotoGP Prancis 2020 Sirkuit Le Mans! Live TRANS 7 Sore Ini : Fabio Quartararo Terancam

• Jadwal Liga Inggris Live NET TV! Newcastle vs Manchester United, Solskjaer: Rashford atau Greenwood

Melansir dari Mola.TV, Makedonia Utara menjadi lawan Indonesia U19 dalam laga uji coba kali ini.

Usai melawan NK Dugopolje, Braif Fatari dan kawan-kawan kembali akan berjibaku membela panji Merah-Putih di lapangan hijau.

Indonesia U19 sebelumnya sudah melakukan TC di Kroasia selama sebulan.

Setidaknya ada tujuh pertandingan uji coba selama di Kroasia, tiga di antaranya merupakan turnamen mini melawan Kroasia, Bulgaria dan Arab Saudi.

Pemusatan latihan dan uji coba di Kroasia merupakan sarana persiapan menghadapi Piala Asia U-19 2020 yang rencananya digelar awal 2021 mendatang di Uzbekistan.

Selain itu, Skuad Garuda Muda bakal berlaga pada ajang Piala Dunia U-20 pada 2021 yang notabene akan digelar di Indonesia.