Menangi Kejuaraan Asia, Pedansa Banjarmasin Syukuran Sekaligus Latihan Bersama

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sukses meraih peringkat dua dan tiga peringkat ketiga di ajang Malaysia Open Virtual Solo Dancesport bertajuk 18 th Crystal Dancesport Championship, RDP Club, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, langsung mengumpulkan para atlet dansanya, Minggu (11/10/2020).

Bertajuk silaturahmi dan syukuran atlet RDP Club, para atlet dansa mengevaluasi kekurangan dan kelebihan para atletnya yang berlaga di ajang Asia di rumah makan Tambak Yudha, Kota Banjarmasin.

"Kami merasa bangga atlet atlet kita seperti Radhika Dhafi Pratama, Siti Rossa Meriska, Muhammad Yusran dan Achmad Rama Rajasa bisa berprestasi di ajang Asia," kata owner RDP Club, Abdul Wahid SKom, didampingi sang istri, Euis Aulia SKom.

Ketua GP Washliyah Banjarmasin ini berharap keberhasilan ini akan menjadi pemicu atlet-atlet lainnya untuk berprestasi diajang selanjutnya.

Hadir juga dalam acara ini, sejumlah atlet dansa Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, serta Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Kalsel, Muslih.

Kegiatan juga diselingi dengan latihan bersama para atlet dansa dari Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sebagai wujud saling tukar pikiran memantapkan performa saat tampil.

Setelah Radhika Dhafi Pratama meraih gelar juara 2 Asia, giliran berikut adalah tiga atlet RDP Club lainnya menyusul membawa nama harum Indonesia di ajang yang sama.

Mereka adalah Siti Rossa Meriska yang meraih juara 3 Latin Solo U-14 C , Muhammad Yusran juara 3 di katagori Solo Over U-18 C dan juara 4 di Solo Over U-18 J , serta Achmad Rama Rajasa di latin Solo U-16 C yang meraih juara 3 dan Latin Solo U-16 J meraih peringkat lima besar.

Manajer RDP Club, Opi Sopiani SH, mengatakan kepada Banjarmasinpost.co.id, pengumuman baru saja disampaikan di hari kedua kejuaraan, saat Minggu (11/10/2020) siang .