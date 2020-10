Tiga Pedansa RDP Club Kalsel Peringkat Tiga Kejuaraan Asia

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah Radhika Dhafi Pratama meraih gelar juara 2 Asia, giliran tiga atlet RDP Club Banjarmasin Kalimantan Selatan menyusul membawa nama harum Indonesia di ajang Malaysia Open Virtual Solo Dancesport bertajuk 18 th Crystal Dancesport Championship, Minggu (11/10/2020) siang.

Mereka adalah Siti Rossa Meriska yang meraih juara 3 Latin Solo U-14 C , Muhammad Yusran juara 3 di katagori Solo Over U-18 C dan juara 4 di Solo Over U-18 J , serta Achmad Rama Rajasa di latin Solo U-16 C yang meraih juara 3 dan Latin Solo U-16 J meraih peringkat lima besar.

Manajer RDP Club, Opi Sopiani SH, mengatakan kepada Banjarmasinpost.co.id, pengumuman disampaikan di hari kedua Kejuaraan Minggu siang.

"Alhamdulillah, selain Dhafi, tiga atlet kita lainnya Meriska, Rama dan Yusran juga katanya meraih peringkat tiga," kata alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Opi mengaku bersyukur atas capaian anak asuhnya sebab ini merupakan ajang pertama mereka di kejuaraan Asia. Apalagi sejumlah pedansa dari berbagai negara ikut memeriahkan kejuaraan tahunan ini.

Ini, ujar dia, menjadi modal untuk melangkah ke ajang berikutnya yakni kejuaraan Provinsi Solo virtual dansesport yang akan digelar IODi Kalsel 21 Oktober nanti.

"Target kami di Kejurprov. Semoga RDP Club yang akan mewakili Kota Banjarmasin bisa ikut membantu menyumbangkan medalinya," kata Opi.

Sebelumnya, walau baru pertama kali tampil di ajang Asia, ternyata Dhafi sudah mampu menyabet prestasi membanggakan bagi Indonesia dengan meraih juara 2.

Kejuaraan yang diikuti atlet dari beberapa negara di Asia ini digelar secara virtual. Dhafi yang turun di kelas katagori Latin Solo U-8 J bertanding menggunakan apliksi zoom di Aula Amnus Jalan Gatot Subroto tempat latihan rutin atlet IODI Banjarmasin.

Di ajang Malaysia Open ini, pasangan Abdul Wahid SKom dan Euis Aulia Skom ini berada dibawah Lee Eun Yee perwakilan Malaysia. Dhafi peringkat dua disusul Verene Ting Ying Xi juga wakil tuan rumah Malaysia.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil Rahim)