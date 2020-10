JADWAL Liga Italia Pekan ke-4 - Sampdoria vs Lazio dan Inter Milan vs AC Milan, Main Sabtu

Pemain depan AC Milan asal Swedia Zlatan Ibrahimovic (kiri) bereaksi di samping pemain depan Juventus asal Portugal Cristiano Ronaldo (tengah) setelah mencetak penalti saat pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Juventus bermain secara tertutup pada 7 Juli 2020 di stadion San Siro di Milan, ketika negara itu mempermudah pengunciannya yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran infeksi COVID-19, yang disebabkan oleh virus corona baru.

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal Serie A Liga atau Liga Italia pekan ke-4 bisa dilihat di bagian bawah berita ini.

Pada pekan ke-4 Sabtu 17 Oktober 2020 akan berlaga Sampdoria vs Lazio dan Inter Milan vs AC Milan dan Napoli vs Atalanta.

Sementara Eks striker Juventus, Gianluca Vialli, memprediksi bahwa mantan timnya itu bakal kesulitan menjuarai Liga Italia 2020-2021.

Gianluca Vialli menganggap Juventus era Andrea Pirlo akan kesusahan memenangi Liga Italia musim 2020-2021.

Namun, hal itu bukan karena kehadiran Pirlo.

Seperti diketahui, Juventus telah melakukan perubahan di kursi pelatihnya sebelum memulai musim ini.

• HASIL Perancis Vs Portugal UEFA Nations League, Skor Kacamata, Cristiano Ronaldo Terlihat Mulai Tua

• HASIL Inggris Vs Belgia UEFA Nations League, The Three Lions Kalahkan Setan Merah 2-1

• HASIL Djokovic vs Nadal French Open 2020, Catat Kemanangan ke-100, Rafael Nadal Raja Tanah Liat

Pirlo ditunjuk menggantikan Maurizio Sarri yang dianggap gagal menukangi Juventus, meskipun dia sempat membawa Si Nyonya Tua menjuarai Liga Italia 2019-2020.

Penujukan Pirlo sebagai pelatih Juventus juga memicu sedikit perdebatan lantaran dia belum memiliki pengalaman sebagai manajer.

Vialli menganggap bahwa minimnya pengalaman Pirlo sebagai pelatih tak menjadi penyebab Juventus akan kewalahan meraih Scudetto.

Sebagai informasi, Juventus telah menjadi juara Liga Italia selama 9 musim berturut-turut.